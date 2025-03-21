Хронологія війни — день 1122: бомбардування Одеси та важкі бої на Донеччині

21 березня "Телеграф" продовжує вести в режимі онлайн зведення останніх подій із фронту. На 1122 день війни росіяни продовжують масові удари по українських містах і не зменшують обертів на фронті.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1122 день. Російські окупанти обрали нову тактику терору проти українських міст – вже другий день вони щоночі атакують великою кількістю БПЛА місто за містом, обираючи мішенями виключно житлові будинки та цивільну інфраструктуру. На фронті тим часом не припиняються бої: ворог намагається пройти до Покровська та зайти на Сумщину.

Як проходить 1122-й день повномасштабної війни в Україні, що відбувається на величезному фронті російсько-української війни — все це та інші військові новини 21 березня "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

05:30 Російські окупанти атакували передмістя Одеси, внаслідок атаки спалахнули пожежі у будівлях цивільної інфраструктури та торгівельних об'єктів.

05:00 Російські безпілотники у повітряному просторі України відсутні. Тим часом на СПН "Кавказька" в Краснодарському краї РФ, яку атакували кілька днів тому – повторні вибухи та детонації. Також вражено СПН "Кропоткін" неподалік від "Кавказької".

03:00 Дорозвідка по ударних безпілотниках в Україні. В Росії тим часом сильні вибухи на аеродромі "Маринівка" у Волгоградській області.

01:00 На ГТС "Суджа" величезна пожежа після удару по трубопроводу.

00:00 Одеса охоплена пожежами після масованого удару російських безпілотників. Є пошкодження, поранені та локальні відключення світла у кількох районах міста, пише офіційна влада.

Про новини та події 18 березня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1119: розмова Трампа та Путіна та бої в Курській області

Про те, що відбувалося 19 березня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1120: бої в Курській області та нові обстріли

З ситуацією в Україні 20 березня можна ознайомитися в цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1121: росіяни просуваються на Донеччині та продовжують масові обстріли