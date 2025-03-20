Хронология войны — день 1121: россияне продвигаются на Донетчине и продолжают массовые обстрелы

20 марта "Телеграф" продолжает вести в режиме онлайн сведение последних событий с фронта. На 1121 день войны россияне продолжают массовые удары по украинским городам и не сбавляют оборотов на фронте.

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1121 дней. Российское наступление продолжается, а основным направлением для захватчиков остается Покровское. Хотя ситуация на Курском и Торецком тоже остается горячей.

Как проходит 1121-й день полномасштабной войны в Украине, что происходит на Покровском направлении и в Курской области — все это и другие военные новости 20 марта "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

3:00 Кропивницкий пережил самую серьезную атаку с начала вторжения из-за чего повреждены жилые дома. Есть пострадавшие, но обошлось без погибших.

1:00 Оккупанты нанесли массированный удар по Кропивницком. В городе слышали не менее 30 взрывов.

00:00 Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украину прибыли несколько новых F-16. Кроме того, он опроверг информацию пропагандистов о потере одного из самолетов

С ситуацией в Украине 17 марта можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1118: Россия продвинулась у Великой Новоселки и атакует дронами

О новостях и событиях 18 марта "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1119: разговор Трампа и Путина и бои в Курской области

О том, что происходило 19 марта, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1120: бои в Курской области и новые обстрелы