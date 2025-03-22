Хронологія війни — день 1123: Росія продовжує кошмарити Україну "Шахедами", але й Ростов не спить

22 березня "Телеграф" продовжує вести в режимі онлайн зведення останніх подій із фронту. На 1123 рік війни росіяни продовжують масові удари по українських містах і не зменшують обертів на фронті.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1123 день. Російські окупанти обрали нову тактику терору проти українських міст – уже третій день поспіль вони серед ночі атакують великою кількістю БПЛА місто за містом, обираючи мішенями виключно житлові будинки та цивільну інфраструктуру. На фронті теж тривають запеклі бої, втрати Росії на фронті вже перевищили психологічну позначку в 900 тисяч.

Як проходить 1123-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту є 22 березня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

01:00 В Запоріжжі зросла кількість постраждалих. Щонайменше двоє людей загинуло через атаку Росії.

00:00 У повітряному просторі багато ворожих дронів. Повідомляється про вибухи у Києві та області, Запоріжжі, Полтаві, Сумах, Кам’янському та низці інших міст.

Неспокійно і в Росії, в Ростові в результаті атаки зачепило багатоповерхівку.

Станом на початок доби карти бойових дій від DeepState виглядають так:

Карта, де зараз тривають бої у Курській області 22.03.2025

Карта бойових дій за Покровськ 22.03.2025

Про те, що відбувалося 19 березня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1120: бої в Курській області та нові обстріли

З ситуацією в Україні 20 березня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1121: росіяни просуваються в Донецькій області та продовжують масові обстріли

Про новини та події 21 березня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1122: новий брифінг Трампа та візит Петра Павела в Україну