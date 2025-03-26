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Хронологія війни — день 1127: загострення під Покровськом та масштабний удар по Кривому Розі

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
1127 день війни Росії проти України. Фото telegraf.com.ua Новина оновлена 26 березня 2025, 00:05
1127 день війни Росії проти України. Фото telegraf.com.ua

26 березня "Телеграф" продовжує вести в режимі онлайн зведення останніх подій з фронту. На 1127 день війни росіяни продовжують масові удари, показуючи, що не налаштовані на припинення вогню

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1127 день. На фронті відбулося чергове загострення, а кількість бойових зіткнень за попередню добу досягла 183. Основний тиск загарбники чинять під Покровськом.

Як проходить 1127-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 26 березня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Росіяни завдали масштабного удару по Кривому Розі, у місті чули багато вибухів. Повідомляється про пожежі.

Про те, що відбувалося 23 березня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1124: удар по Києву і переговори в Саудівській Аравії

З ситуацією в Україні 24 березня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1125: росіяни вдарили по Сумах, а в Росії впав Су-25

Про новини та події 25 березня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1126: домовленості з Росією та вибухи у Кривому Розі

Теги:
#Україна #Росія #Війна