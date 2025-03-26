Хронология войны — день 1127: обострение под Покровском и масштабный удар по Кривому Рогу

26 марта "Телеграф" продолжает вести в режиме онлайн сводку последний событий с фронта. На 1127 день войны россияне продолжают массовые удары, показывая, что не настроены на прекращение огня

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1127 день. На фронте произошло очередное обострение, а количество боевых столкновений за предыдущие сутки достигло 183. Основное давление захватчики оказывают под Покровском.

Как проходит 1127-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 26 марта — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Россияне нанесли масштабный удар по Кривому Рогу, в городе слышали много взрывов. Сообщается о пожарах.

О происходившем 23 марта читайте в трансляции: Хронология войны — день 1124: удар по Киеву и переговоры в Саудовской Аравии

С ситуацией в Украине 24 марта можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1125: россияне ударили по Сумам, а в России упал Су-25

О новостях и событиях 25 марта "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1126: договоренности с Россией и взрывы в Кривом Роге