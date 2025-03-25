Хронология войны – день 1126: еще один день переговоров в Саудовской Аравии и новые обстрелы

25 марта "Телеграф" продолжает вести в режиме онлайн сводку последних событий с фронта. На 1126 день войны россияне продолжают бить по украинским городам и не сбавляют обороты на фронте

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1126 день. За предыдущие сутки на фронте произошло 138 боевых столкновений. Покровское направление остается самым горячим, однако активные российские штурмы проходят также на Торецком, Новопавловском и Курском направлениях.

Как проходит 1126-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 25 марта — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Во время переговоров в Саудовской Аравии россияне требовали, чтобы Украина вывела войска из Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Вместе с тем, украинская делегация намерена остаться в Джидде еще на один день.

О новостях и событиях 22 марта "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1123: удар России по Запорожью и визит Зеленского на Донбасс

О происходившем 23 марта читайте в трансляции: Хронология войны — день 1124: удар по Киеву и переговоры в Саудовской Аравии

С ситуацией в Украине 24 марта можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1125: россияне ударили по Сумам, а в России упал Су-25