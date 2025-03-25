Хронологія війни – день 1126: ще один день переговорів у Саудівській Аравії та нові обстріли

25 березня "Телеграф" продовжує вести в режимі онлайн зведення останніх подій з фронту. На 1126 день війни росіяни продовжують бити по українських містах і не зменшують обертів на фронті

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1126 день. За попередню добу на фронті сталося 138 бойових зіткнень. Покровський напрямок залишається найгарячішим, проте активні російські штурми проходять також на Торецькому, Новопавлівському та Курському напрямках.

Як проходить 1126-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 25 березня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Під час переговорів у Саудівській Аравії росіяни вимагали, щоб Україна вивела війська із Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Водночас українська делегація має намір залишитись у Джидді ще на один день.

Про новини та події 22 березня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1123: удар Росії по Запоріжжю та візит Зеленського на Донбас

Про те, що відбувалося 23 березня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1124: удар по Києву і переговори в Саудівській Аравії

З ситуацією в Україні 24 березня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1125: росіяни вдарили по Сумах, а в Росії впав Су-25