Хронология войны — день 1131: масштабный удар по Харькову и обострение под Покровском

30 марта "Телеграф" продолжает вести в режиме онлайн сведение последних событий с фронта. На 1131 день войны россияне продолжают массовые удары дронами, из-за чего еще раз пострадал Харьков.

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1131 дней. Бои на фронте обострились, а за прошедшие сутки там насчитали почти две сотни боевых столкновений. При этом ключевыми остается Покровское направление, где произошла почти треть из них.

Как проходит 1131-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 30 марта — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 По данным мэра Харькова Игоря Терехова, вследствие обстрела россиян погибло два человека, а еще 27 получили ранения.

О том, что происходило 27 марта, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1128: обострение под Покровском и обстрел Херсона

С ситуацией в Украине 28 марта можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1129: россияне атаковали Полтаву и давят у Покровска

О новостях и событиях 29 марта "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1130: "прорыв" ВСУ в Белгородской области и удар по Харькову