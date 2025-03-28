Хронология войны — день 1129: россияне атаковали Полтаву и давят у Покровска

28 марта "Телеграф" продолжает вести в режиме онлайн сведение последних событий с фронта. На 1129 день войны россияне продолжают массовые удары дронами

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1129 день. Ситуация на фронте продолжает обостряться, а количество боевых столкновений за прошедшие сутки составило 195, и больше всего из них — 57 — произошло на Покровском направлении.

Как проходит 1129-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 28 марта — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Путин заявил, что гражданские органы власти в Украине якобы не законны, поскольку не было выборов президента.

"России непонятно, с кем что-то подписывать в Украине, поскольку завтра придут другие руководители", — сказал он. Кроме того, он предложил обсудить введение временного управления в Украине под эгидой ООН и ряда стран, чтобы провести выборы.

С ситуацией в Украине 25 марта можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1126: договоренности с Россией и взрывы в Кривом Роге

О новостях и событиях 26 марта "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1127: визит Зеленского в Париж и взрывы в Харькове

О том, что происходило 27 марта, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1128: обострение под Покровском и обстрел Херсона