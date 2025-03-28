Армия России существенно активизировалась. Где на фронте сейчас горячее всего (карта)

Количество боевых столкновений растет

Интенсивность боев на фронте увеличивается, но самым горячим направлением остается Покровск. Россияне каждый день пытаются прорвать оборону ВСУ и продвинуться дальше.

Об этом сообщает аналитический портал DeepState. Отмечается, что за последние три дня количество штурмовых действий армии РФ превысило 200 раз в сутки.

"Это самая высокая трехдневная интенсивность в году. Враг традиционно активно наступает на Купянском, Лиманском, Торецком, Времеевском и Курском отрезках фронта", — говорится в сообщении.

Бои на Покровском направлении

Самая тяжелая ситуация наблюдается на Покровском направлении. Там интенсивность боев близится к уровню второй половины января этого года. Речь идет о периоде с 16 по 31 января, когда было потеряно примерно в 7 раз больше территорий, чем за весь март в этом направлении.

К тому же, по данным Генштаба, в течение 27 марта было зафиксировано 209 боевых столкновений — на Покровском направлении отражены 68 штурмовых действий россиян. Для сравнения, в течение 22 марта на этом же направлении ВСУ отразили 50 атак.

Увеличение интенсивности боев и обстрелов отметили и в Государственной службе чрезвычайных ситуаций (ГСЧС), отметив, что за последние 6 дней спасатели совершили более 800 выездов на ликвидацию последствий российских обстрелов. Были спасены 29 человек и ликвидировано около 120 пожаров, возникших из-за обстрелов.

"В последние дни нагрузка на ГСЧС значительно выросла из-за массированных атак врага. Наши спасатели не только тушат пожары, они спасают и эвакуируют людей, а также оказывают медицинскую и психологическую помощь", — говорится в сообщении.

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