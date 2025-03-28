Армія Росії значно активізувалась. Де на фронті зараз найгарячіше (карта)

Кількість бойових зіткнень зростає

Інтенсивність боїв на фронті збільшується, але найгарячішим напрямком залишається Покровськ. Росіяни щодня намагаються прорвати оборону ЗСУ та просунутись далі.

Про це повідомляє аналітичний портал DeepState. Зазначається, що протягом останніх трьох днів кількість штурмових дій армії РФ перевищила 200 разів на добу.

"Це найвища триденна інтенсивність у році. Ворог традиційно активно наступає на Куп'янському, Лиманському, Торецькому, Времіївському та Курському відтинках фронту", — йдеться у повідомленні.

Бої на Покровському напрямку

Найважча ситуація спостерігається на Покровському напрямку. Там інтенсивність боїв наближається до рівня другої половини січня цього року. Йдеться про період з 16 по 31 січня, коли було втрачено приблизно в 7 разів більше територій, ніж за весь березень на цьому напрямку.

До того ж, за даними Генштабу, протягом 27 березня було зафіксовано 209 боєзіткнень — на Покровському напрямку відбито 68 штурмових дій росіян. Для порівняння, протягом 22 березня на цьому ж напрямку ЗСУ відбили 50 атак.

Збільшення інтенсивності боїв та обстрілів відмітили і в Державній службі надзвичайних ситуацій (ДСНС), зазначивши, що протягом останніх 6 днів рятувальники здійснили понад 800 виїздів на ліквідацію наслідків російських обстрілів. Було врятовано 29 людей і ліквідовано близько 120 пожеж, які виникли через обстріли.

"Останніми днями навантаження на ДСНС значно зросло через масовані атаки ворога. Наші рятувальники не лише гасять пожежі, вони рятують та евакуюють людей, а також надають медичну та психологічну допомогу", — йдеться у повідомленні.

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