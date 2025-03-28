Росія "добила" ГВС "Суджа"? В Міноборони РФ звинуватили Україну та показали відео

Росіяни заявляють, що її "фактично знищено"

ГВС "Суджа" знову зазнала атаки. В Міноборони Росії звинуватили в ній Україну, проте, як і минулого разу, очевидно, що РФ вдарила по ній сама, щоб влаштувати провокацію проти нашої країни.

У Telegram-каналі Міноборони РФ з'явилося повідомлення, що 28 березня близько 10:20 по газовимірювальній станції "Суджа" було завдано удару. Росіяни, звісно, звинувачують в ньому Україну.

Вони заявляють, що удару, нібито, було завдано з "HIMARS". За даними відомства, на ГВС сталася пожежа й "енергооб'єкт фактично знищений". До повідомлення вони додали відео. Волонтер та активіст Сергій Стерненко написав, що росіяни знову вдарили по газовимірювальній станції "Суджа" та звинуватили Україну.

У Міноборони РФ заявили, що Київ, нібито, не виконує домовленостей про припинення атак по цивільній інфраструктурі. І це після того, як що російські окупанти під час атаки на Полтаву 27 березня ввечері цілеспрямовано атакували виключно цивільну інфраструктуру. Зокрема, попри "енергетичне перемир'я", було атаковано підприємства нафтогазової промисловості, які входять до енергетичного комплексу України.

Попередній удар по ГВС "Суджа"

21 березня росіяни заявили, що газотранспортна труба "Суджа" нібито була атакована Силами оборони України. У Генштабу ЗСУ спростували це звинувачення, вказавши що росіяни й раніше атакували її.

Влітку минулого року вона піддалась бомбардуванню керованими авіабомбами. А за три дні до удару росіяни знову атакували її КАБами.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про ГВС "Суджа". Вона була ключовим пунктом транзиту російського газу через територію України після припинення поставок через ГВС "Сохранівка" у травні 2022 року.