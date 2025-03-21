Втрачено забагато танків: у Forbes назвали один з невтішних наслідків Курської операції

За вісім місяців боїв в Курській області російські війська втратили 66 танків, Україна – 55 танків

Під час Курської операції Сили оборони України втратили майже стільки ж військової техніки, скільки втратили російські війська, які намагалися вибити підрозділи Збройних сил з Курської області. Це дуже неприємний показник, який помітно відрізняє Курську операцію від інших операцій, проведених ЗСУ за три роки війни.

Про це написав військовий оглядач видання Forbes Девід Акс. Він зокрема підкреслив, що втрати танків в операції з обох сторін майже рівні, не кажучи про втрати бойових бронемашин, логістичної техніки та іншого.

Акс нагадав, що загальні танкові втрати російської армії з початку повномасштабної війни, які підтверджені OSINT-аналітиками Oryx, склали понад 3200 верифікованих одиниць, проти 950 танків, втрачених українськими військами. Загальне співвідношення втрат танків складає 3,4:1 на користь України. Проте за вісім місяців боїв в Курській області російські війська втратили 66 танків, переважно в перші дні операції. Тоді як Україна втратила 55 танків, що сумарно складає співвідношення 1,2:1 на користь України.

"Це погана новина для України… Росіяни зробили все, що могли, вибивши або захопивши більше танків, ніж українці могли собі дозволити втратити", – вважає оглядач.

Акс підкреслив, посилаючись на звіт української аналітичної групи Frontelligence Insight, що Україна не може дозволити собі втрати 1:1 у війні проти Росії. Російський режим має населення, у кілька разів більше за українське, а також значно більшу кількість ресурсів, в тому числі радянських танкових складів. Для тотальної та швидкої деградації російської армії втрати повинні бути щонайменше 3:1 на користь України.

З іншого боку, в питанні танків для України не така погана ситуація, як в Росії. Російська армія за перші роки втратила майже весь довоєнний танковий парк, який складався з нових машин. Зараз вона змушена покладатися на старі радянські танкові запаси, де є машини 1970-х, 1960-х та навіть 1950-х років випуску, а також на невелике щорічне виробництво. Водночас Україна, позбавляючись від старих танків, омолоджує свій танковий парк за рахунок постачань від західних партнерів.

Що відомо про операцію в Курській області

Сили оборони України розпочали операцію в Курській області 6 серпня 2024 року. Українські війська спочатку взяли під контроль близько сотні населених пунктів у Курській області, проте внаслідок російських контратак більшу частину території було втрачено.

З початку Курської операції (з 6 серпня 2024 року по сьогодні) загальні втрати російських військ становлять понад 54,9 тис. осіб. З них: безповоротні – понад 22,2 тис., санітарні – 31,8 тис., полонені – 942 особи. Також уражено чи знищено близько 2,1 тис. одиниць військової техніки та озброєнь росіян. Зокрема, 90 танків, 654 бойові бронемашини, п’ять РСЗВ, два засоби ППО, один літак, два вертольоти, понад 1100 авто, 28 одиниць спецтехніки та майже півтори тисячі дронів. Російська авіація здійснила безпрецедентну кількість ударів по території власної області та внаслідок авіаударів по місту Суджа цей населений пункт майже повністю зруйнований.

У березні російські війська зуміли досягти успіхів у просуванні в Курській області. В Інституті вивчення війни вважають, що саме рішення Білого дому щодо припинення обміну розвідданими з Україною могло мати руйнівні наслідки для українських захисників.

Не пропустіть: "Телеграф" попросив військових експертів поділитися своєю думкою про можливий розвиток подій у Курській області. Подробиці читайте у матеріалі "Дуже важко, але командування має ухвалити рішення, — військові експерти про ситуацію на Курщині".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що станом на 19 березня Сили оборони майже покинули свій плацдарм у Курській області, водночас нашим підрозділам вдалося уникнути масштабного оточення російськими військами.