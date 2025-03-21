Потеряно много танков: в Forbes назвали одно из неприятных последствий Курской операции

За восемь месяцев боев в Курской области российские войска потеряли 66 танков, Украина – 55 танков

Во время Курской операции Силы обороны Украины потеряли почти столько же военной техники, сколько потеряли российские войска, пытавшиеся выбить подразделения Вооруженных сил из Курской области. Это очень неприятный показатель, заметно отличающий Курскую операцию от других операций, проведенных ВСУ за три года войны.

Об этом написал военный обозреватель издания Forbes Дэвид Акс. Он, в частности, подчеркнул, что потери танков в операции с обеих сторон почти равны, не говоря о потерях боевых бронемашин, логистической техники и прочего.

Акс напомнил, что общие танковые потери российской армии с начала полномасштабной войны, подтвержденные OSINT-аналитиками Oryx, составили более 3200 верифицированных единиц против 950 танков, потерянных украинскими войсками. Общее соотношение потерь танков составляет 3,4:1 в пользу Украины. Однако за восемь месяцев боев в Курской области российские войска лишились 66 танков, преимущественно в первые дни операции. В то время как Украина потеряла 55 танков, что суммарно составляет соотношение 1,2:1 в пользу Украины.

"Это плохая новость для Украины… Россияне сделали все, что могли, выбив или захватив больше танков, чем украинцы могли себе позволить потерять", – считает обозреватель.

Акс подчеркнул со ссылкой на отчет украинской аналитической группы Frontelligence Insight, что Украина не может позволить себе потери 1:1 в войне против России. Российский режим имеет население в несколько раз больше украинского, а также значительно большее количество ресурсов, в том числе советских танковых складов. Для тотальной и быстрой деградации российской армии потери должны быть не менее 3:1 в пользу Украины.

С другой стороны, в вопросе танков для Украины не так плоха ситуация, как в России. Российская армия за первые годы потеряла почти весь довоенный танковый парк, состоявший из новых машин. Сейчас она вынуждена полагаться на старые советские танковые запасы, где есть машины 1970-х, 1960-х и даже 1950-х годов выпуска, а также небольшое ежегодное производство. В то же время, Украина, избавляясь от старых танков, омолаживает свой танковый парк за счет поставок от западных партнеров.

Что известно об операции в Курской области

Силы обороны Украины приступили к операции в Курской области 6 августа 2024 года. Украинские войска сначала взяли под контроль около сотни населенных пунктов в Курской области, однако в результате российских контратак большая часть территории была потеряна.

С начала Курской операции (с 6 августа 2024 года по сегодняшний день) общие потери российских войск составляют более 54,9 тыс. единиц живой силы. Из них: безвозвратные – более 22,2 тыс., санитарные – 31,8 тыс., пленные – 942 человека. Также поражено или уничтожено около 2,1 тыс. единиц военной техники и вооружений россиян. В частности, 90 танков, 654 боевых бронемашины, пять РСЗО, два средства ПВО, один самолет, два вертолета, более 1100 авто, 28 единиц спецтехники и почти полторы тысячи дронов. Российская авиация нанесла беспрецедентное количество ударов по территории собственной области и в результате авиаударов по городу Суджа этот населенный пункт почти полностью разрушен.

В марте российские войска сумели добиться успехов в продвижении в Курской области. В Институте изучения войны считают, что именно решение Белого дома о прекращении обмена разведданными с Украиной могло иметь разрушительные последствия для украинских защитников.

Не упустите: "Телеграф" попросил военных экспертов поделиться своим мнением о возможном развитии событий в Курской области. Подробности читайте в материале "Очень тяжело, но командование должно принять решение, — военные эксперты о ситуации на Курщине".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на 19 марта Силы обороны почти покинули свой плацдарм в Курской области, в то же время нашим подразделениям удалось избежать масштабного окружения российскими войсками.