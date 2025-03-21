Огромный пожар: на границе Курской и Сумской области поражена труба ГТС "Суджа" (фото, видео)

"Суджа" имеет огромное значение для поставок российского газа в Европу, поскольку это последний пункт, который все еще мог работать

В ночь с 20 на 21 марта на границе Курской области и Сумской области Украины была поражена газотранспортная труба "Суджа", через которую россияне поставляли газ в Европу. Трубопровод принадлежит к системе газоизмерительной станции (ГВС) "Суджа", которая расположена неподалеку от одноименного города – ВСУ вышли оттуда в середине марта.

Кто поразил трубу, пока неизвестно, поскольку Украина официальных комментариев не давала и не признавала свою причастность к удару. Российская пропаганда, впрочем, традиционно обвиняет в ударе именно Украину. Пока что на объекте бушует огромный пожар, видео публикуют украинские и российские паблики.

ГИС "Суджа" имеет огромное значение для поставок российского газа в Европу, поскольку это последний пункт, по которому газ можно снабжать транзитом через Украину. Построенные до войны "Северные потоки" были взорваны в 2022 году, транзит российского газа через ГИС "Сохрановка" невозможен из-за войны на оккупацию части Луганщины, да и сам транзит газа Украина прекратила с 1 января 2025 года.

Отметим, что ранее Украина не атаковала объекты газотранспортной системы России. Раньше внимание больше уделялось нефтепроводам. Так, 11 марта поставки нефти из России в Венгрию были временно приостановлены из-за удара по инфраструктуре нефтепровода "Дружба". По мнению российских властей, это произошло в результате дроновой атаки на территорию РФ со стороны ВСУ.

Также украинские ударные беспилотники в ночь на 19 марта атаковали пункт перекачки нефти "Кавказская", расположенный в Краснодарском крае РФ, на объекте возник мощный пожар. Известно, что атакуемый объект до сих пор горит.