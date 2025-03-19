Работают "дроновые санкции": горит пункт перекачки нефти в Краснодарском крае (видео)

ППН "Кавказская" предназначена для транспортировки нефти, которая затем идет на экспорт за границу

Украина продолжает методично выбивать российскую нефтяную инфраструктуру. Ударные беспилотники в ночь на 19 марта атаковали пункт перекачки нефти "Кавказская", расположенный в Краснодарском крае РФ, на объекте возник мощный пожар.

Об этом сообщили российские информационные каналы. Комментариев от официальных российских властей региона пока не было, но в интернете уже опубликовали видео масштабного пожара на атакуемом объекте.

ППН "Кавказская" предназначена для транспортировки нефти, которая затем идет на экспорт за границу. Она соединена трубами с аналогичной ППН "Кропоткин", которая в свое время тоже была атакована беспилотниками. Обе станции принадлежат к трубопроводной системе Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК), являющемуся одним из важных нефтяных предприятий России.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на пятницу, 14 марта, из-за атаки Украины раздались взрывы в российском Туапсе. В результате вспыхнул масштабный пожар, охвативший более 1000 квадратных метров площади местного НПЗ.

Волгоград в России в ночь на 15 марта подвергся атаке беспилотников, там раздались взрывы и произошел пожар. Дроны атаковали и другие регионы РФ — в минобороны страны-агрессора заявили о 126 "уничтоженных" за ночь БПЛА.

В Самарской области России ночью 10 марта было очень громко. Местные жители жаловались на взрывы в районе Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода, в регионе было объявлено об угрозе атаки беспилотников. В результате удара БПЛА нефтезавод был выведен из строя.

8 марта и в ночь на 9 марта прогремели мощные взрывы в Рязанской, Воронежской, Ростовской, Курской и Липецкой областях России, а также режим беспилотной опасности был введен в Северной Осетии. В результате на некоторых объектах произошел пожар.