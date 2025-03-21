Величезна пожежа: на кордоні Курської та Сумської області вражено трубу ГТС "Суджа" (фото, відео)

"Суджа" має величезне значення для постачань російського газу в Європу, оскільки це останній пункт, який ще міг працювати

В ніч з 20 на 21 березня на кордоні Курської області та Сумської області України було вражено газотранспортну трубу "Суджа", через яку росіяни постачали газ до Європи. Трубопровід належить до системи газовимірювальної станції (ГВС) "Суджа", яка розташована неподалік від однойменного міста – ЗСУ вийшли звідти в середині березня.

Хто саме вразив трубу, поки що невідомо, оскільки Україна офіційних коментарів не давала та не визнавала свою причетність до удару. Російська пропаганда, втім, традиційно звинувачує в ударі саме Україну. Наразі на об'єкті вирує величезна пожежа, відео публікують українські та російські пабліки.

ГВС "Суджа" має величезне значення для постачань російського газу в Європу, оскільки це останній пункт, через який газ можна постачати транзитом через Україну. Побудовані до війни "Північні потоки" було підірвано у 2022 році, транзит російського газу через ГВС "Сохранівка" неможливий через війну на окупацію частини Луганщини, та й сам транзит газу Україна припинила з 1 січня 2025 року.

Зазначимо, що до цього Україна не атакувала об'єкти газотранспортної системи Росії. Раніше увагу більше приділяли нафтопроводам. Так, 11 березня постачання нафти з Росії до Угорщини було тимчасово призупинено через удар по інфраструктурі нафтопроводу "Дружба". На думку російської влади, це сталося внаслідок дронової атаки на територію РФ з боку ЗСУ.

Також українські ударні безпілотники в ніч на 19 березня атакували пункт перекачування нафти "Кавказька", який розташований у Краснодарському краї РФ, на об'єкті виникла потужна пожежа. Відомо, що атакований об'єкт досі палає.