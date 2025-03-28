Россия "добила" ГИС "Суджа"? В Минобороны РФ обвинили Украину и показали видео

Россияне заявляют, что она "фактически уничтожена"

ГИС "Суджа" снова подверглась атаке. В Минобороны России обвинили в ней Украину, однако, как и в прошлый раз, очевидно, что РФ ударила по ней сама, чтобы устроить провокацию против нашей страны.

В Telegram-канале Минобороны РФ появилось сообщение, что 28 марта около 10:20 по газоизмерительной станции "Суджа" был нанесен удар. Россияне, конечно, обвиняют в нем Украину.

Они заявляют, что удар якобы был нанесен из "HIMARS". По данным ведомства, на ГИС произошел пожар и "энергообъект фактически уничтожен". К сообщению они добавили видео. Волонтер и активист Сергей Стерненко написал, что россияне снова ударили по газоизмерительной станции "Суджа" и обвинили Украину.

В Минобороны РФ заявили, что Киев якобы не выполняет договоренностей о прекращении атак по гражданской инфраструктуре. И это после того, как российские кафиры во время атаки на Полтаву 27 марта вечером целенаправленно атаковали исключительно гражданскую инфраструктуру. В частности, несмотря на "энергетическое перемирие", были атакованы предприятия нефтегазовой промышленности, входящие в энергетический комплекс Украины.

Прошлый удар по ГИС "Суджа"

21 марта россияне заявили, что газотранспортная труба "Суджа" якобы была атакована Силами обороны Украины. В Генштабе ВСУ опровергли это обвинение, указав, что россияне и раньше атаковали ее.

Летом прошлого года она подверглась бомбардировке управляемыми авиабомбами. А за три дня до удара россияне снова атаковали ее КАБами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о ГИС "Суджа". Она была ключевым пунктом транзита российского газа через территорию Украины после прекращения поставок через ГИС "Сохрановка" в мае 2022 года.