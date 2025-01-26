Війна — день 1068: загарбники концентрують сили під Покровськом, але тиснуть і на інших напрямках

Оперативно про головне за добу

Росіяни продовжують активно штурмувати на низці напрямків. За попередню добу сталося 159 бойових зіткнень, майже третина з яких на Покровському напрямку. На Лиманському та Краматорському теж останнім часом зафіксовано значну активність окупантів. При цьому в Україні не вважають, що війна закінчиться найближчим часом, хоча нові санкції та інші економічні заходи проти РФ можуть суттєво прискорити процес.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 26 січня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Росіяни знову запустили "шахеди". Про роботу ППО повідомлялося у Дніпрі, в Одеській та Харківській областях.

Ситуацією в Україні 23 січня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 1065: росіяни вдарили по Запоріжжю, а КНДР готує до відправки нову партію солдатів

Про новини та події 24 січня "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1066: росіяни оточують Велику Новосілку, а Україна вже готова до переговорів

Про те, що відбувалося 25 січня, читайте у трансляції: Війна – день 1067: чутки про припинення допомоги США та візит Санду в Україну