Хронология войны — день 1294: оккупанты стягивают силы под Покровск, а украинцев призывают готовиться к тяжелой зиме

8 сентября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию обо всех главных событиях дня на фронте и в дипломатической плоскости

На календаре вторник, 9 сентября 2025 года. Российские оккупанты продолжают стягивать войска в Донецкую область, явно не демонстрируя намерений завершать войну. За предыдущие сутки произошло 158 боевых столкновений, из которых 45 на Покровском направлении, а еще 33 на соседнем Новопавловском. На фоне этого продолжаются обстрелы мирных городов, а украинцев призывают готовиться к очередной тяжелой зиме.

Как проходит 1294 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 9 сентября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Мониторы фиксируют взлет трех стратегических бомбардировщиков России, однако их цель пока неизвестна.

