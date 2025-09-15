Хронологія війни — день 1300: росіяни посилюють тиск на Донбасі, а ЗСУ мають успіхи на Сумщині

15 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині.

На календарі понеділок, 15 вересня 2025 року. Російська увага зосереджена в Донецькій області, де відбувається більша частина бойових зіткнень. Усього їх за попередню добу було зафіксовано 173, з яких більше половини на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках. Така фіксація на одній меті дозволяє ЗСУ завдавати ударів в інших місцях. Наприклад, у Сумській області їм вдалося досягти тактичних успіхів.

Як проходить 1300 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 15 вересня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Спікер нижньої палати Конгресу США Майк Джонсон сказав, що у парламенті країни дуже хочуть запровадити нові санкції проти РФ. Однак він додав, що Конгрес цього не зробить без узгодження із президентом.

