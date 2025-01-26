Нічого свого вже немає: в ЦПД розповіли, як Росія зараз залежить від волі КНДР

Снарядне виробництво в РФ не покриває потреб у снарядах для артилерії та мінах для мінометів

Російська армія становиться все більш залежною від постачання боєприпасів та артилерії з Північної Кореї, не кажучи вже про постачання ракет, стрілецької зброї та живої сили. Свідченням цього є передача Росії САУ виробництва КНДР – M1978 Koksan.

Про це сказано у повідомленні керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка в Telegram. Він нагадав, що росіяни втратили багато власної важкої артилерії у бойових діях проти України.

"Постачання кндрівських 170-мм САУ M1978 Koksan Росії та їх відправка в Курську область говорить також про втрати одиниць важкої артилерії російською армією та її нестачу, тому Москва все більше покладається на Пхеньян і стає залежною", – написав він.

Окрім того, Росія на фронті зараз вкрай залежна від боєприпасів з КНДР. Снарядне виробництво в РФ не покриває потреб російських окупантів у снарядах для артилерії та мінах для мінометів.

"Понад 50%, а місцями на певних ділянках понад 70% БК артилерії, міни — кндрівські", — додав Коваленко.

M1978 Koksan – важка далекобійна самохідна артилерійська установка виробництва КНДР. Має нестандартний калібр у 170 мм (за іншими даними, 180 мм). Може стріляти на відстань до 40 км, але швидкострільність невелика – 1-2 постріли на 5 хвилин. Єдиний відомий досвід бойового використання – Ірано-Іракська війна, Іран мав на озброєнні до 30 таких САУ. Фактично, це аналог радянських 203-мм САУ 2С7 "Піон" / 2С7М "Малка".

Нагадаємо, що північнокорейські солдати, які воюють на боці російського режиму проти України, зазнають величезних втрат. У суботу, 11 січня, стало відомо, що українським військовослужбовцям вдалося вперше взяти в полон солдатів з КНДР. Відомо, що одного північнокорейського солдата 9 січня 2025 року вдалося захопити бійцям тактичної групи № 84 СЗГ, а іншого — воїнам-десантникам ЗСУ. 14 січня у мережі показали перше відео допиту одного з них.

Північнокорейські війська зазнають в Курській області величезних втрат через часті удари українських безпілотників, оскільки до таких бойових дій армія КНДР виявилася не готовою. Це вплине на уроки, які північнокорейське командування винесе з бойових дій, проте зараз це призводить до великої кількості ліквідованих та поранених солдатів КНДР.