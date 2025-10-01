Хронология войны — день 1316: россияне давят у Покровска и запускают дроны

1 октября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию обо всех главных событиях дня на фронте и в дипломатической плоскости

В календаре среда, 1 октября 2025 года. Идет 1316-й день войны России против Украины. Российские оккупанты продолжают активно давить на фронте, за прошедшие сутки произошло 137 боестолкновений, из которых 42 пришлись на Покровское направление. Тем временем россияне традиционно атакуют дронами.

Как проходит 1316-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 1 октября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

01:00 Небольшое количество ударных дронов россиян фиксировалось на Днепропетровщине.

00:00 Над Норвегией снова зафиксированы неизвестные дроны. В то же время, над Украиной уже кружат российские БПЛА.

Направление движения дронов над Украиной

