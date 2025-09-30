Хронологія війни — день 1315: табуни "шахедів" над Україною та атаки росіян на фронті

30 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині

На календарі вівторок, 30 вересня 2025 року. Триває 1315-й день війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують активно тиснути на фронті, за минулу добу відбулось 139 боєзіткнень, за яких 35 припало на Покровський напрямок. Тим часом нова доба почалась з атаки шахедів на українські міста.

Як проходить 1315-й день повномасштабної війни в Україні і які останні новини з фронту 30 вересня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

06:00 Ранку! Зібрали для вас кілька новин, котрі ви могли проспати:

ніч на вівторок не минула без повітряної атаки ворога. Так, вибухи лунали на Київщині, Дніпропетровщині, Донеччині, Чернігівщині, Сумщині, Херсонщині. Чекаємо деталей про збиття від ПС ЗСУ;

на гучну ніч жалілися і жителі російського Волгограда — очевидці стверджують про щонайменше 5-7 потужних вибухів у межах міста. Про наслідки атаки поки не повідомлялося;

"Росія не може не дослухатися до Китаю", — заявив заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс, закликавши КНР активніше долучитися до мирного процесу врегулювання війни;

Естонія услід за Польщею рекомендувала своїм громадянам утриматися від поїздок до Білорусі. Про це йдеться у заяві естонського МЗС. Настанову аргументують можливими опитуваннями та подальшими затриманнями, а також складністю отримання консульських послуг на території РБ.

00:00 Росія буде посилювати обстріли, завдавати ударів по енергетиці та житлових будинках, щоб зламати українців і чинити тиск на союзників, — заступник міністра оборони Гаврилюк.

Над Україною спостерігаються групи "шахедів".

