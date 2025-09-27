Хронологія війни — день 1312: скандал с угорським БПЛА та нові російські дронові атаки

27 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині

На календарі субота, 27 вересня 2025 року. Триває 1312-й день війни Росії проти України. Проросійський угорський режим Віктора Орбана влаштував провокацію на Закарпатті, спрямувавши на регіон розвідувальні дрони. Вони могли збирати інформацію про українські промислові об'єкти — в інтересах російських окупантів. Росія тим часом продовжує дронові атаки на Україну.

Як проходить 1312-й день повномасштабної війни в Україні і які останні новини з фронту 27 вересня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Російські окупанти завдали два удари дронами по Запоріжжю. Під ударом опинилися супермаркет та об'єкт енергетики, знеструмлено понад 9 тисяч абонентів.

Про новини та події 24 вересня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1309: росіяни атакували "учебку" ЗСУ, але отримують удари у відповідь

Про те, що відбувалося 25 вересня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1310: Трамп дозволив удари вглиб Росії, а окупанти продовжують атакувати

З ситуацією в Україні 26 вересня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1311: дивні дрони над Закарпаттям та погрози Кремля третьою світовою