Хронология войны — день 1312: скандал с венгерским БПЛА и новые российские дроновые атаки

27 сентября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию обо всех главных событиях дня на фронте и в дипломатической плоскости

На календаре суббота, 27 сентября 2025 года. Продолжается 1312-й день войны России против Украины. Пророссийский венгерский режим Виктора Орбана устроил провокацию в Закарпатье, направив на регион разведывательные дроны. Они могли собирать информацию об украинских промышленных объектах — в интересах российских оккупантов. Россия в это время продолжает дроновые атаки на Украину.

Как проходит 1312-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 27 сентября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Российские оккупанты нанесли два удара дронами по Запорожью. Под ударом оказались супермаркет и объект энергетики, обесточены более 9 тысяч абонентов.

О новостях и событиях 24 сентября "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1309: россияне атаковали "учебку" ВСУ, но получают ответные удары

О том, что происходило 25 сентября, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1310: Трамп разрешил удары вглубь России, а оккупанты продолжают атаковать

С ситуацией в Украине 26 сентября можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1311: странные дроны над Закарпатьем и угрозы Кремля третьей мировой