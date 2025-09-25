Хронология войны — день 1310: россияне запускают дроны и давят на фронте

25 сентября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию обо всех главных событиях дня на фронте и в дипломатической плоскости

На календаре четверг, 25 сентября 2025 года. Идет 1310-й день войны России против Украины. Ситуация на фронте продолжает оставаться напряженной, за прошедшие сутки россияне совершили 122 атак, из которых 47 произошло на Покровском направлении. Между тем, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский мог рассказать американскому лидеру Дональду Трампу о подготовке нового наступления ВСУ.

Как проходит 1310-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 25 сентября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

14:00 Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Трамп дал добро на ответные удары по РФ, если ВС РФ будет бить по украинской энергетике.

13:00 Польша будет сбивать дроны РФ даже над Беларусью, — готовится закон, — Gazeta Wyborcza.

12:00 СБУ задержала в Харьковской области 23-летнюю безработную, которая работала российским агентом и шпионила за позициями украинских войск на Изюмском направлении для подготовки вражеских наступательных операций. Женщину завербовали еще во время временной оккупации общины в начале войны, а в мае этого года российские спецслужбы возобновили с ней контакт в обмен на "легкие заработки". Агент обходила местность под легендой "посещения родственников" в зоне боевых действий, скрытно фиксируя объекты дислокации подразделений Сил обороны и отмечая потенциальные цели на Google-картах. Во время задержания у нее изъяли смартфон со скриншотами карт с отмеченными объектами, сообщили о подозрении в государственной измене и грозит пожизненное заключение.

11:00 Нежин Черниговской области утром 25 сентября подвергся массированной атаке беспилотников. По данным мэра Александра Кодолы, поврежден объект критической инфраструктуры — в него попало около 14 ударных дронов. Произошел пожар. К счастью, обошлось без пострадавших. Однако без электроэнергии сейчас находятся около 30 тысяч абонентов Нежинской общины. Специалисты обещают приступить к ремонтным работам, как только позволит ситуация с безопасностью.

10:00 Генштаб ВСУ поделился свежей статистикой потерь оккупантов на фронте:

Потери армии России в Украине 25 сентября 2025

09:00 В Сумской области россияне ударили беспилотником по гражданскому автомобилю, который ехал из Сум в Бурынь. Трое пассажиров получили ранения, у двоих — легкие травмы. 39-летняя женщина, к сожалению, в тяжелом состоянии. Сейчас она в реанимации, врачи борются за ее жизнь.

08:00 На Запорожском направлении сбит российский истребитель Су-34! Как сообщили в ВС ВСУ, поразить вражеский самолет удалось около 4 утра 25 сентября. Этот боевой борт терроризировал жителей Запорожья, сбрасывая авиабомбы на город.

07:30 Кировоградской области тоже досталось ночью: снова целились по инфраструктуре. Как сообщили в ОГА, повреждены несколько жилых домов. К сожалению, есть перебои со светом — частично без него аж три населенных пункта. Сейчас проводится ликвидация последствий. Обошлось без жертв.

06:00 Утро! Собрали для вас несколько новостей, которые вы могли проспать:

ночь на четверг не была спокойной — ряд регионов атаковали вражеские воздушные цели. Взрывы слышали в Винницкой, Одесской, Харьковской, Сумской, Кировоградской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской областях. Информацию о сбивании ждем от ВС ВСУ;

в Винницкой области во время ночной атаки была повреждена энергетическая инфраструктура. Предварительно, без жертв. Информацию озвучила глава ОВА Наталья Заболотная;

в России тоже было шумно, в частности в Краснодарском крае. Как сообщают мониторинговые паблики, в городе Белореченск дроны атаковали завод ООО "Еврохим", занимающийся производством фосфорных и других минеральных удобрений;

WSJ: президента США Дональда Трампа проинформировали о планах нового контрнаступления ВСУ. У Штатов просят поддержку в виде предоставления разведданных, пишет издание со ссылкой на собственные источники.

05:00 Российская тактическая авиация пыталась бить КАБами по Херсонщине и Запорожью. Ударных дронов врага не наблюдается.

04:00 Доразведка по беспилотникам. Пока что без угроз.

03:00 Последние беспилотники в Винницкой области — от 8 до 10 единиц.

01:00 Чуть больше десятка вражеских дронов все еще находятся над Украиной.

00:00 Группы "шахедов" фиксируются по нескольким направлениям. В частности, на Днепропетровщине, Одесщине, Николаевщине и Кировоградщине.

