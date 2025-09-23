Хронология войны — день 1308: встреча Трампа и Зеленского и налет неизвестных дронов на Скандинавию

23 сентября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию обо всех главных событиях дня на фронте и в дипломатической плоскости

В календаре вторник, 23 сентября 2025 года. Идет 1308-й день войны России против Украины. Ситуация на фронте продолжает оставаться напряженной, за прошедшие сутки россияне совершили 143 атаки, из которых 44 произошло на Покровском направлении. В то же время сохраняется напряжение возле Доброполья, где россияне предпринимают неудачные попытки продвижения.

Как проходит 1308-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 22 сентября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

01:00 Запорожье снова обстреляли КАБами, после взрывов произошли сильные пожары. Также из временно оккупированного Крыма баллистическими ракетами был обстрелян район Лимана Одесской области.

00:00 Пока над столицами стран Скандинавии заметили неизвестные дроны, россияне атакуют "шахедами" Украину. В частности, дроны фиксируются на Полтавщине, Криворожье и Запорожье.

