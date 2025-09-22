Хронология войны — день 1307: удар по Крыму и подготовка новой встречи Зеленского и Трампа

22 сентября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию обо всех главных событиях дня на фронте и в дипломатической плоскости.

На календаре понедельник, 22 сентября 2025 года. Идет 1307-й день войны России против Украины. Украинские беспилотники уничтожили в Крыму очень интересную цель — когда-то там отдыхали Горбачев и Путин, а сейчас ее связывают с ФСБ РФ. Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский готовится к новой встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Как проходит 1307-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 21 сентября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

03:00 В Бориспольском районе Киевской области в результате атаки дронов вспыхнули пожары в трехэтажном и двух частных жилых домах. Тем временем оккупанты запустили новые группы дронов с северо-востока, одиночные БПЛА с первых волн еще присутствуют над Украиной.

01:00 Киевскую область и Запорожье атаковали дроны, были слышны взрывы. О последствиях информации пока нет.

00:00 До 20 дронов в разных регионах Украины. Четыре из них атаковали Запорожье, в городе были слышны взрывы.

