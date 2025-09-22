Российским оккупантам раздают землю в Украине, – Центр нацсопротивления

Оккупантам планируют предоставлять в "собственность" земли, находящиеся на временно оккупированной россиянами территории

Солдатам российской оккупационной армии обещают по два гектара украинской земли за участие в войне. Обещание оккупантам давал лично российский правитель Владимир Путин, что свидетельствует о реальном колониальном характере войны против Украины.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС). Отмечается, что оккупантам планируют предоставлять в "собственность" земли, которые находятся на временно оккупированной россиянами территории. Это земли, которые фактически будут отобраны у украинцев.

"Российская война сугубо колониальная, и обещание Путина выдать по два гектара нашей земли боевикам является прямым подтверждением этому", — сказано в сообщении.

При этом ранее, отметили в ЦНС, российская пропаганда активно занималась распространением фейков о якобы намерениях Украины "раздать земли Донбасса украинским солдатам". Но официальные обещания Кремля о земле для оккупантов реально демонстрируют уровень лживости российского режима, а также подтверждают планы предоставления украинской земли в качестве "трофеев" для боевиков путинской армии.

"Показательно, что ранее российская пропаганда обвиняла в этом именно Украину, якобы она хотела раздавать донбасские земли солдатам. Но, как всегда, это только проекция собственных преступных планов", — добавили в Центре.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что российская оккупация разрушила многие украинские санатории, однако в аннексированном Крыму до сих пор функционируют отдельные заведения, в том числе известный санаторий "Судак".