Російським окупантам роздають землю в Україні, – Центр нацспротиву

Окупантам планують надавати у "власність" землі, які перебувають на тимчасово окупованій росіянами території

Солдатам російської окупаційної армії обіцяють по два гектари української землі за участь у війні. Обіцянку окупантам давав особисто російський правитель Володимир Путін, що свідчить про реальний колоніальний характер війни проти України.

Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС). Зазначається, що окупантам планують надавати у "власність" землі, які перебувають на тимчасово окупованій росіянами території. Це землі, які фактично будуть відібрані в українців.

"Російська війна є суто колоніальною, і обіцянка Путіна видати по два гектари нашої землі бойовикам є прямим підтвердженням цього", – сказано у повідомленні.

При цьому раніше, зазначили в ЦНС, російська пропаганда активно займалася поширенням фейків про нібито наміри України "роздати землі Донбасу українським солдатам". Але офіційні обіцянки Кремля про землю окупантам реально демонструють рівень брехливості російського режиму, а також підтверджують плани надання української землі у якості "трофеїв" для бойовиків путінської армії.

"Показово, що раніше російська пропаганда звинувачувала в цьому саме Україну, нібито вона хотіла роздавати донбаські землі солдатам. Але, як завжди, це лише проєкція власних злочинних планів", — додали в Центрі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що російська окупація зруйнувала багато українських санаторіїв, проте в анексованому Криму й досі функціонують окремі заклади, зокрема відомий санаторій "Судак".