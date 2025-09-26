Хронология войны — день 1311: россияне запускают дроны и давят на Днепропетровщине

26 сентября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию обо всех главных событиях дня на фронте и в дипломатической плоскости

На календаре пятница, 26 сентября 2025 года. Идет 1311-й день войны России против Украины. Ситуация на фронте продолжает оставаться напряженной, за прошедшие сутки россияне совершили 157 атак, из которых 56 произошло на Покровском направлении. Между тем, бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что видит два сценария завершения войны в Украине и оба из них могут стать вызовом.

Как проходит 1311-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 26 сентября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Путин убивает людей без причины, — Трамп. Президент США добавил, что экономика России идет к чертям.

"Они бомбят все подряд и захватывают очень мало территории, если вообще захватывают. На самом деле они теряют часть территории", — сказал он.

В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за атаки россиян. Оккупанты запустили несколько групп "шахедов".

С ситуацией в Украине 23 сентября можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1308: россияне атакуют Харьков, а Зеленский встретился с Трампом

О новостях и событиях 24 сентября "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1309: россияне атаковали "учебку" ВСУ, но получают ответные удары

О том, что происходило 25 сентября, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1310: Трамп разрешил удары вглубь России, а оккупанты продолжают атаковать