Хронологія війни — день 1319: Росія змушена купувати бензин, а у ЗСУ успіхи на фронті

4 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

На календарі субота, 4 жовтня 2025 року. Останні дні ознаменувалися в Україні атаками Росії по енергетиці та газодобувній інфраструктурі — що дуже неприємно з огляду на похолодання та підготовку до опалювального сезону. На фронті найгарячішим напрямом залишається Покровський, але Сили оборони України продовжують стримувати наступ противника.

Як проходить 1319-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 4 жовтня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Військові центри підготовки підрозділів переводять до інших регіонів України після ракетного удару РФ по навчальному підрозділу у Гончарівському на Чернігівщині, повідомило командування Сухопутних військ ЗСУ на запит "Суспільного".

Зеленський: "Росія імпортує бензин, причому у різних географіях: і в Азії, з Китаю та інших країн, і в Європі, зокрема з Білорусі. Це один із результатів путінської війни – країна-бензоколонка не продає, а імпортує бензин".

Сили оборони у вересні зачистили чотири населені пункти Дніпропетровщини: Соснівку, Хороше, Новоселівку та Січневе — DeepState з посиланням на власні джерела.

Тим часом карти бойових дій від DeepState станом на початок доби виглядають так:

Карта, де йдуть бої у Донецькій та Дніпропетровській областях 03.10.2025

Карта бойових дій за Куп’янськ від DeepState 03.10.2025

Карта боїв у Сумській області 03.10.2025

