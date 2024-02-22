Удари з F-16 по цілях у Росії: у НАТО дали чітку відповідь

Заява генсека НАТО про можливість ударів по РФ пролунала вперше з початку повномасштабної війни

Представник НАТО підтвердив заяву генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга, що Україна має право завдавати ударів по "російських військових цілях за межами України". Ці слова генсека пролунали у контексті майбутньої передачі нашій державі винищувачів F-16.

Про це представник НАТО заявив у коментарі Financial Times. За його словами, Столтенберг справді мав на увазі право України на самооборону.

FT зазначає, що такі коментарі є посиленням риторики Столтенберга. Раніше він посилався на права Києва за міжнародним правом, не згадуючи прямо про атаки на території Росії.

Видання також підкреслює, що дискусія щодо використання західної зброї для удару по Росії, ймовірно, посилиться, оскільки деякі союзники по НАТО почнуть відправляти в Україну винищувачі F-16. Літак американського виробництва, якщо його озброїти ракетами великої дальності, може значно збільшити потенційну дальність ударів Києва по території РФ.

Нагадаємо, раніше цього тижня Столтенберг визнав, що використання зброї, що постачається із Заходу, для нанесення ударів по цілях у Росії протягом тривалого часу було предметом суперечок серед союзників Києва через побоювання ескалації конфлікту. Але він підкреслив, що коли Україна отримає винищувачі F-16 від союзників, матиме право на самооборону, включно з нанесенням ударів по законних російських військових цілях за межами України.

"У різних союзників – дещо різна політика щодо цього. Але загалом… це збройна агресія Росії проти України з грубим порушенням міжнародного права. А за національним законодавством, Україна має право на самооборону. І це включає також завдавання ударів по законних військових цілях – російських військових цілях за межами України. Це міжнародне право", – сказав Столтенберг.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, за словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, наразі невідомо, коли саме винищувачі F-16 будуть поставлені в Україну. Проте чим краще будуть навчені й підготовлені пілоти, то сильнішим і кращим буде ефект від їх застосування.