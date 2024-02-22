Удары с F-16 по целям в России: в НАТО дали четкий ответ

Заявление генсека НАТО о возможности ударов по РФ прозвучало впервые с начала полномасштабной войны

Представитель НАТО подтвердил заявление генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга, что Украина имеет право наносить удары по "российским военным целям за пределами Украины". Эти слова генсека прозвучали в контексте предстоящей передачи нашему государству истребителей F-16.

Об этом представитель НАТО заявил в комментарии Financial Times. По его словам, Столтенберг действительно имел в виду право Украины на самооборону.

FT отмечает, что подобные комментарии являются усилением риторики Столтенберга. Ранее он ссылался на права Киева согласно международному праву, не упоминая прямо об атаках на территории России.

Издание также подчеркивает, что дискуссия относительно использования западного оружия для ударов по России, вероятно, ужесточится, поскольку некоторые союзники по НАТО начнут отправлять в Украину истребители F-16. Самолет американского производства, если его вооружить ракетами большой дальности, может увеличить потенциальную дальность ударов Киева по территории РФ.

Напомним, ранее на этой неделе Столтенберг признал, что использование поставляемого с Запада оружия для нанесения ударов по целям в России в течение длительного времени было предметом споров среди союзников Киева из-за опасений эскалации конфликта. Но он подчеркнул, что когда Украина получит истребители F-16 от союзников, будет иметь право на самооборону, включая нанесение ударов по законным российским военным целям за пределами Украины.

"У разных союзников – несколько разная политика на этот счет. Но в целом… это вооруженная агрессия России против Украины с грубым нарушением международного права. А по национальному законодательству, Украина имеет право на самооборону. И это включает также нанесение ударов по законным военным целям – российским военным целям за пределами Украины. Это международное право", – сказал Столтенберг.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, по словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, пока неизвестно, когда именно истребители F-16 будут поставлены в Украину. Однако чем лучше будут обучены и подготовлены пилоты, тем сильнее и лучше будет эффект от их применения.