Зеленський провів Ставку, говорив із Будановим та Сирським: обговорили Кринки, F-16 і не тільки

Про що говорили та що вирішували

У четвер, 22 лютого, президент України провів ставку. Там він заслухав зміни в оперативній обстановці від Головкома Олександра Сирського. Також відбулась закрита доповідь щодо всього, що стосується літаків F-16.

Була доповідь і від начальника ГУР МО Кирила Буданова. Про це глава держави написав у Телеграм.

"Ситуація на всіх основних напрямках, оборонні дії та окремі наступальні операції. Надходження та витрата боєприпасів, ракет, дронів. Заслухав інформацію про плани ворога від начальника ГУР МО Кирила Буданова", — зазначив Зеленський.

Президент також повідомив, що розглядали ситуацію на Авдіївському та Південному напрямках.

"Авдіївка – нова лінія оборони, укріплення рубежів, подальші наміри ворога. Кринки – наші морські піхотинці надійно тримають плацдарм. Ворог спромігся лише на дезінформаційну операцію", — йдеться в повідомленні", — додав глава держави.

Окрім цього, була закрита доповідь щодо всього, що стосується літаків F-16. А також кількість у першій партії, терміни отримання і підготовка інфраструктури та персоналу. У підсумку він додав, що уточнили календар подальшого навчання пілотів, техніків та отримання наступних літаків.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський вніс до Ради важливий законопроєкт щодо армії. Це стосується демобілізації військових строкової служби. Законопроєкт можуть розглянути найближчим часом.