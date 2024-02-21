Буде "щось особливе": Зеленський проведе велику конференцію 25 лютого

Вихідні будуть насиченими

Президент України Володимир Зеленський планує провести конференцію військово-політичного керівництва. Вона відбудеться 25 лютого.

Про це розповів речник глави держави Сергій Никифоров в ефірі національного телемарафону. За його словами, це буде "щось особливе".

Це буде конференція, чесна розмова про наш шлях далі, наш шлях у 2024 році. Будуть усі топ-спікери від влади, військово-політичне керівництво, прем’єр, голова Верховної ради, СБУ, ГУР, Мінстратегпром. Буде перша леді, буде МІУ, Офіс президента і, звісно, сам президент", — сказав прессекретар президента.

Повідомляється, що на порядку денному будуть різні аспекти, а саме: майбутнє армії, її розвиток, впровадження сучасних технологій, вступ до ЄС та НАТО, відновлення ментального здоров’я українців, підтримка бізнесу та всі аспекти життя країни в майбутньому.

"Президент за результатами проведе свою прес-конференцію", — пояснив Никифоров.

Окрім того, Никифоров анонсував, що 24 лютого в Україні буде багато лідерів країн. Хто саме це буде, він не сказав, але зазначив, що будуть не просто символічні візити, а будуть результати. За його словами, також буде засідання за участю України та "Групи семи".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський відправив на кордон із Польщею членів Кабміну та закликав приїхати туди Туска.