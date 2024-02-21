Будет "нечто особенное": Зеленский проведет большую конференцию 25 февраля

Выходные будут насыщенными

Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести конференцию военно-политического руководства. Она состоится 25 февраля.

Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров в эфире национального телемарафона. По его словам, это будет "нечто особенное".

Это будет конференция, честный разговор о нашем пути дальше, нашем пути в 2024 году. Будут все топ-спикеры от власти, военно-политическое руководство, премьер, глава Верховной рады, СБУ, ГУР, Минстратегпром. Будет первая леди, будет МИУ, Офис президента и конечно сам президент", — сказал пресс-секретарь президента.

Сообщается, что на повестке будут различные аспекты, а именно: будущем армии, ее развитие, внедрении современных технологий, вступлении в ЕС и НАТО, восстановление ментального здоровья украинцев, поддержка бизнеса и все аспекты жизни страны в будущем.

"Президент по результатам проведет свою пресс-конференцию", — пояснил Никифоров.

Кроме того, Никифоров анонсировал, что 24 февраля в Украине будет много лидеров стран. Кто именно это будет, он не сказал, но отметил, что будут не просто символические визиты, "а будут результаты. По его словам, также будет заседание с участием Украины и "Группы семи".

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский отправил на границу с Польшей членов Кабмина и призвал приехать туда Туска.