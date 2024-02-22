Зеленский провел Ставку, говорил с Будановым и Сырским: обсудили Крынки, F-16 и не только
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В четверг, 22 февраля президент Украины провел Ставку. Там он заслушал перемены в оперативной обстановке от Главкома Александра Сырского.
Об этом глава государства написал в телеграмме.
"Подробно рассмотрели ситуацию на Авдеевском и Южном направлениях. Авдеевка — новая линия обороны, укрепление рубежей, дальнейшие намерения врага. Крынки — наши морские пехотинцы надежно держат плацдарм. Враг сумел только дезинформационную операцию", — говорится в сообщении.
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