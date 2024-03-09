Більше 60 атак за добу: армії РФ вдалося просунутися на одному із напрямків (карта)
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Ворог намагається атакувати на східному та південному напрямках
Російські війська продовжують спроби наступати на фронті. Минулої доби ворогові вдалося просунутися під Тоненьким у Донецькій області.
Про це стало відомо з інтерактивної карти Deepstate, а також зведення Генштабу ЗСУ. Усього минулої доби по всій лінії фронту було зафіксовано 63 бойові зіткнення.
На Куп’янському напрямку росіяни провели 3 атаки у районах населених пунктів Синьківка та Кислівка Харківської області. На Лиманському напрямі ЗСУ відобразили 5 ворожих атак у районах населених пунктів Терни та Спірне Донецької області.
На Бахмутському напрямку ворог намагався атакувати 9 разів у районах населених пунктів Андріївка та Кліщіївка. У районі Авдіївки армія РФ провела 15 атак у районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське. У районі населеного пункту Тоненьке ворогові вдалося просунутися вперед.
На Новопавлівському напрямку російські солдати за підтримки авіації 22 рази намагався прорвати оборону ЗСУ, але українські воїни успішно дотримали їхнього наступу в районах Перемоги, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області.
На Оріхівському напрямку в районах Роботиного та на захід від Вербового Запорізької області 8 разів російські солдати намагалися атакувати позиції ЗСУ.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що вночі Росію атакували дрони. Півсотні БПЛА переполошили мешканців Білгородської, Курської, Волгоградської та Ростовської областей.