Більше 60 атак за добу: армії РФ вдалося просунутися на одному із напрямків (карта)

Ворог намагається атакувати на східному та південному напрямках

Російські війська продовжують спроби наступати на фронті. Минулої доби ворогові вдалося просунутися під Тоненьким у Донецькій області.

Про це стало відомо з інтерактивної карти Deepstate, а також зведення Генштабу ЗСУ. Усього минулої доби по всій лінії фронту було зафіксовано 63 бойові зіткнення.

На Куп’янському напрямку росіяни провели 3 атаки у районах населених пунктів Синьківка та Кислівка Харківської області. На Лиманському напрямі ЗСУ відобразили 5 ворожих атак у районах населених пунктів Терни та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог намагався атакувати 9 разів у районах населених пунктів Андріївка та Кліщіївка. У районі Авдіївки армія РФ провела 15 атак у районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське. У районі населеного пункту Тоненьке ворогові вдалося просунутися вперед.

Карта Deepstate

На Новопавлівському напрямку російські солдати за підтримки авіації 22 рази намагався прорвати оборону ЗСУ, але українські воїни успішно дотримали їхнього наступу в районах Перемоги, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області.

На Оріхівському напрямку в районах Роботиного та на захід від Вербового Запорізької області 8 разів російські солдати намагалися атакувати позиції ЗСУ.

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