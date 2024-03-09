Больше 60 атак за сутки: армии РФ удалось продвинуться на одном из направлений (карта)
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Враг пытается атаковать на восточном и южном направлениях
Российские войска продолжают попытки наступать на фронте. За прошедшие сутки врагу удалось продвинуться под Тоненьким в Донецкой области.
Об этом стало известно из интерактивной карты Deepstate, а также сводки Генштаба ВСУ. Всего за прошедшие сутки по всей линии фронта было зафиксировано 63 боевых столкновения.
На Купянском направлении россияне провели 3 атаки в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области. На Лиманском направлении ВСУ отразили 5 вражеских атак в районах населенных пунктов Терны и Спорное Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг пытался атаковать 9 раз в районах населенных пунктов Андреевка и Клещеевка. В районе Авдеевки армия РФ провела 15 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское. В районе населенного пункта Тоненькое врагу удалось продвинуться вперед.
На Новопавловском направлении российские солдаты при поддержке авиации 22 раза пытался прорвать оборону ВСУ, но украинские воины успешно сдержали их наступление в районах Победы, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области.
На Ореховском направлении в районах Работиного и западнее Вербового Запорожской области 8 раз российские солдаты пытались атаковать позиции ВСУ.
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