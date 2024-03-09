Больше 60 атак за сутки: армии РФ удалось продвинуться на одном из направлений (карта)

Враг пытается атаковать на восточном и южном направлениях

Российские войска продолжают попытки наступать на фронте. За прошедшие сутки врагу удалось продвинуться под Тоненьким в Донецкой области.

Об этом стало известно из интерактивной карты Deepstate, а также сводки Генштаба ВСУ. Всего за прошедшие сутки по всей линии фронта было зафиксировано 63 боевых столкновения.

На Купянском направлении россияне провели 3 атаки в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области. На Лиманском направлении ВСУ отразили 5 вражеских атак в районах населенных пунктов Терны и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг пытался атаковать 9 раз в районах населенных пунктов Андреевка и Клещеевка. В районе Авдеевки армия РФ провела 15 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское. В районе населенного пункта Тоненькое врагу удалось продвинуться вперед.

Карта Deepstate

На Новопавловском направлении российские солдаты при поддержке авиации 22 раза пытался прорвать оборону ВСУ, но украинские воины успешно сдержали их наступление в районах Победы, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области.

На Ореховском направлении в районах Работиного и западнее Вербового Запорожской области 8 раз российские солдаты пытались атаковать позиции ВСУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ночью Россию атаковали дроны. Полсотни БПЛА переполошили жителей Белгородской, Курской, Волгоградской и Ростовской областей.