Война — день 746: захватчики прорываются на востоке и обстреливают украинские города

Оперативно о главном за сутки

Оккупанты продолжают давить на ряде направлений. На юге захватчики пытаются прощупать оборону ВСУ, а наиболее сложные бои продолжаются на восточном фронте, где у них есть небольшие продвижения. Уже стали традиционными ночные запуски дронов и ракет, которые россияне осуществляют по гражданским объектам, из-за чего список погибших мирных украинцев продолжает расти. Вместе с тем украинские защитники тоже отвечают ударами по глубокому российскому тылу, выводя из строя ключевые для военной машины Кремля объекты.

В этом материале Телеграф рассказывает о главных событиях в Украине и мире 10 марта, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Оккупанты запустили несколько групп беспилотников с южных областей в сторону Одессы, западных и восточных областей.

Информацию за 7 марта февраля смотрите по ссылке: Война — день 743: россияне давят в Донецкой области, но замедлились под Купянском

О том, что происходило 8 марта, читайте в материале: Война — день 744: весь мир объединился для ВСУ, а украинцы обсуждают новую работу Залужного

С ситуацией в Украине за 6 марта можно ознакомиться в материале: Война — день 745: Украина скоро получит снаряды, ситуация на фронте выравнивается