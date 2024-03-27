Росіяни вдарили по Херсону, прилетіло у офісну будівлю: відео та деталі

Дивом ніхто не постраждав

Вранці у середу, 27 березня, росіяни атакували Херсон. Сталося влучання в офісну будівлю в центрі міста, постраждали також будинки місцевих жителів.

"Російські війська продовжує тероризувати Херсон. З самого ранку в обласному центрі лунають вибухи. Один з "прильотів" по офісній будівлі, розташованій у центральній частині міста. Також вибуховою хвилею побило шибки в будинку, що знаходиться поруч. Тільки дивом жінка, яка там живе, не постраждала", — написав у Telegram голова Херсонської ОВ Олександр Прокудін.

Він показав відео з місця прильоту. На кадрах — дірка у стіні постраждалої будівлі. Жінка, чий будинок розташований поряд, розповіла, що удар був дуже сильний.

У навколишніх будинках вибуховою хвилею вибило вікна. Постраждали також двері, посічені стіни. Люди розповідають, що одразу після потужного вибуху з місця прильоту здійнявся чорний дим.

Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко уточнив, що росіяни вдарили по Херсону із тимчасово окупованого лівого берега. Це сталося близько 8:30.

"Це була не перша сьогодні й не остання атака росіян на мирних херсонців", — зазначив він.

Як повідомляв "Телеграф", 26 березня росіяни вкотре вдарили по Харкову. У Шевченківському районі стався приліт.