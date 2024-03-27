Россияне ударили по Херсону, прилетело в офисное здание: видео и детали

Чудом никто не пострадал

Утром в среду, 27 марта, россияне атаковали Херсон. Произошел прилет по офисному зданию в центре города, пострадали также дома местных жителей.

"Российские войска продолжают терроризировать Херсон. С самого утра в областном центре раздаются взрывы. Один из "прилетов" по офисному зданию, расположенному в центральной части города. Также взрывной волной побило стекла в находящемся рядом доме. Только чудом женщина, которая там живет, не пострадала", — написал в Telegram глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Он показал видео с места прилета. На кадрах — дыра в стене пострадавшего здания. Женщина, чей дом расположен рядом, рассказала, что удар был очень сильным.

В окрестных домах взрывной волной выбило окна. Пострадали также двери, посечены стены. Люди рассказывают, что сразу после мощного взрыва с места прилета поднялся черный дым.

Начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко уточнил, что россияне ударили по Херсону со временно оккупированного левого берега. Это произошло около 8:30.

"Это была не первая сегодня и не последняя атака россиян на мирных херсонцев", — отметил он.

Как сообщал "Телеграф", 26 марта россияне в который раз ударили по Харькову. В Шевченковском районе произошел прилет.