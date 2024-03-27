В случае вероятного приступа есть значительные риски

В случае войны с Россией армия Великобритании не смогла бы вести бои более двух месяцев. Потому существует необходимость увеличения не только выделения средств из бюджета на оборону, но и увеличения самих расходов на эту отрасль.

Об этом сказал заместитель руководителя штаба обороны Великобритании генерал-лейтенант Роб Маговен, пишет The Telegraph. Такое заявление он сделал после того, как министр обороны Грант Шаппс заявил, что лоббировал в правительстве увеличение выделения средств на оборону, но не смог добиться увеличения расходов.

Замглавы штаба обороны пояснил, что в предстоящих войнах Великобритания будет "справляться с оперативным риском, связанным с отсутствием ресурсов".

"Мы очень четко заявили, что сумма денег, которую мы сейчас тратим на боеприпасы, которая значительна, но все равно не отвечает, во всех отраслях угрозам, с которыми мы сталкиваемся", – сказал Роб Маговен. Он добавил, что государство должно тратить больше средств именно на интегрированную противовоздушную ракетную оборону.

"Мы четко дали понять, что нам нужно тратить больше денег, сверх рекордной программы, на то, что мы называем интегрированной противоракетной обороной", — добавил заместитель руководителя штаба.

Но уже в итоге Маговен сказал, что Великобритания "не сможет сразиться с армией Путина дольше нескольких месяцев в полномасштабной стрелковой войне".

Ранее "Телеграф" писал, что российский диктатор Владимир Путин не исключает вероятность полномасштабного конфликта с НАТО. Он считает, что события могут развиться до третьей мировой войны.