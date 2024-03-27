У разі ймовірного нападу є значні ризики

У випадку війни з Росією армія Великої Британії не змогла б вести бої більш як два місяці. Тому існує необхідність збільшення не тільки виділення коштів з бюджету на оборону, а й збільшення самих витрат на цю галузь.

Про це сказав заступник керівника штабу оборони Великої Британії генерал-лейтенант Роб Маговен, пише The Telegraph. Таку заяву він зробив після того, як міністр оборони Грант Шаппс заявив, що він лобіював в уряді збільшення виділення коштів на оборону, але не зміг домогтися збільшення витрат.

Заступник очільника штабу оборони пояснив, що у майбутніх ймовірних війнах Велика Британія матиме "справлятися з оперативним ризиком, пов’язаним з відсутністю ресурсів".

"Ми дуже чітко заявили, що сума грошей, яку ми зараз витрачаємо на боєприпаси, яка є значною, але все одно не відповідає, у всіх галузях загрозам, з якими ми стикаємося", – сказав Роб Маговен. Він додав, що держава має витрачати більше коштів саме на інтегровану протиповітряну ракетну оборону.

"Ми чітко дали зрозуміти, що нам потрібно витрачати більше грошей, понад рекордну програму, на те, що ми називаємо інтегрованою протиракетною обороною", – додав заступник керівника штабу.

Та вже у підсумку Маговен сказав, що Велика Британія "не зможе битися з армією Путіна довше кількох місяців у повномасштабній стрілецькій війні".

Раніше "Телеграф" писав, що російський диктатор Володимир Путін не відкидає ймовірність повномасштабного конфлікту з НАТО. Він вважає, що події можуть розвинутись до третьої світової війни.