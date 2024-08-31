Потрібно бити у відповідь: дві країни виступили за зняття обмежень на удари по РФ

Україна повинна мати можливість знищувати об'єкти РФ, які становлять загрозу для цивільного населення та інфраструктури

Україна відповідно до Статуту Організації Об'єднаних націй має повне право "проєктувати силу" на територію агресора – Росії. Франція та Британія вважають, що Україна повинна мати можливість ефективно нейтралізовувати російські загрози та виступають за зняття обмежень на удари по Росії.

Про це заявили представники Франції та Великої Британії під час засідання Ради Безпеки ООН, повідомляє "Укрінформ". Зокрема політичний координатор Постійного представництва Великої Британії при ООН Фергус Екерслі заявив, що дії України відповідають міжнародному праву.

"Прямі удари по цивільній інфраструктурі — це воєнний злочин. Відповідно до статті 51 Статуту ООН, Україна має право на самозахист від нападів Росії. Це не позбавляє її права проєктувати силу на територію Росії, якщо ці дії відповідають міжнародному праву… Росія не може посилювати війну з власної території, нарощуючи удари по цивільному населенню, водночас очікуючи, що Україна не намагатиметься усунути джерело загрози. Ми продовжимо забезпечувати Україну можливостями, необхідними їй для захисту свого народу", – сказав він.

При цьому Екерслі додав, що Велика Британія та партнери не прагнуть прямої конфронтації з Росією або ескалації. Але російські погрози для союзників не мають жодного значення та не завадять надавати Україні допомогу для захисту від агресії.

Постійний представник Франції при ООН Ніколя де Рів’єр, зазначає "Укрінформ", також підтримав право України бити по військових цілях на російській території. Україна повинна мати можливість знищувати об'єкти РФ, які становлять загрозу для цивільного населення та інфраструктури.

"Росія завдає ударів по прикордонних регіонах України із військових обʼєктів, розташованих за російським кордоном. Українці мусять мати змогу вражати обʼєкти, з яких Росія чинить свою агресію. Українці мають нейтралізовувати військові цілі, безпосередньо залучені до проведення операцій проти них. Це — використання Україною свого права на самооборону, яка не обмежується територією України… Франція продовжить надавати Україні військову допомогу, необхідну їй для захисту території та повітряного простору відповідно до статті 15 Статуту ООН. Росія явно розуміє лише баланс сили", – сказав він.

Як повідомляв "Телеграф", раніше видання Politico з посиланням на власні джерела написало, що Україна надасть адміністрації президента США Джо Байдена список цілей на території РФ, які вона може вразити далекобійною зброєю, якщо їй дадуть такий дозвіл. Його мають привезти до Вашингтона міністр оборони України Рустем Умєров та старший радник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак.

Головний дипломат Європейського союзу Жозеп Боррель після масштабного російського удару по Україні 26 серпня закликав Захід скасувати всі обмеження щодо застосування свого озброєння для ударів по об’єктах у російському тилу. Він наголосив, що це зміцнить самооборону України, збереже життя та скоротить руйнування.

Тим часом, поки Сполучені Штати всіляко тягнули з наданням Україні дозволу бити по Росії ракетами ATACMS, необхідність в таких ударах, схоже, відпала сама по собі. Російські окупанти відтягнули до 90% своїх літаків за межі дії американських ракет, що зробило недосяжною одну з головних цілей України – винищити російську авіацію на аеродромах