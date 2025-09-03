Украина под российским массовым ударом: часть дронов улетела в Польшу (карта)

В Луцке, предварительно, есть прилеты

Российские оккупанты массово запустили БПЛА по Украине. Взрывы были слышны в нескольких городах.

Как сообщили корреспонденты "Телеграфа", работу ПВО было слышно в Киеве и Луцке. Также в сети появлялась информация о взрывах в Ровно.

Тем временем городской глава Луцка Игорь Полищук призвал горожан не стоять на улицах и в окнах и не мешать мобильным огневым группам сбивать шахеды. Он объяснил, что пулеметные гильзы "могут на большой скорости попасть в человека". Местные каналы информировали о пожаре после одного из прилетов.

Основная масса БПЛА находится в западных областях, а по некоторым данным один из дронов залетел на территорию Польши.

Также сообщалось, что по меньшей мере два борта Ту-95 взлетели с аэродрома "Энгельс", а потому есть высокая вероятность ракетного удара ночью. Местные каналы предполагают, что именно западные области будут главной целью.

