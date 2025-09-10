Росіяни атакували Україну та Польщу: які міста обстріляли ракетами та дронами (оновлюється)

Вперше росіяни масовано атакували безпілотниками Польщу

Російські окупанти в ніч на 10 вересня влаштували черговий масований комбінований ракетно-дроновий удар по Україні. Ворог атакував великою кількістю ударних дронів, а також задіяв для удару залишки стратегічної авіації — бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160 з ракетами Х-101. В морі також фіксувалися кораблі з крилатими ракетами "Калібр".

(оновлюється)

8:20 Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що росіяни завдали удару по території Житомирщини із застосуванням дронів-камікадзе та крилатих ракет. Внаслідок ударів одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Пошкоджень зазнали декілька цивільних підприємств та приватні будинки. Триває ліквідація наслідків.

Атака у Житомирській області 10 вересня

Росія атакувала Житомирську область 10 вересня

7:55 Мер Луцька Ігор Поліщук повідомив, що російська атака обійшлося без жертв та поранених. Інформація про серйозні руйнування інфраструктури також відсутня.

"Є повідомлення від громадян про виявлені уламки ворожих БПЛА в окремих локаціях громади, відповідні служби працюють на місцях", — зазначив він.

7:10 Пішли відбої повітряної тривоги.

6:58 У Вінниці є влучання в цивільні промислові обʼєкти, повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна. Станом на 6:53 інформація про постраждалих не надходила.

Карта прольоту російських ракет та дронів в ніч на 10 вересня

6:55 Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив "численні порушення" повітряного простору країни. Було задіяно ППО країни.

Триває операція, пов’язана з численними порушеннями польського повітряного простору. Проти об'єктів військові застосували зброю. Я перебуваю в постійному контакті з президентом і міністром оборони. Отримав прямий звіт від оперативного командира Дональд Туск

6:50 Міська рада міста Волочиськ Хмельницької області повідомила про прильоти. Усі екстрені та комунальні служби працюють у посиленому режимі.

6:44 Під час масованої російської атаки вибухи лунали у Львові, Києві, Вінниці, Рівному, на Житомирщині, Хмельниччині та Франківщині. Працювала ППО. Над Вінницею після ракетного удару здіймається стовп диму.

Дим над Вінницею після атаки

6:40 Ймовірно, ракет більше не лишилося у повітряному просторі України, триває дорозвідка. Проте укриття можна залишати лише після відбою повітряної тривоги. Триває робота ППО по "шахедах".

6:37 Крилаті ракети на півночі Івано-Франківщини, курсом на південь, в напрямку Закарпаття, — Повітряні Сили.

6:34 Жителів Львова закликають перебувати в укриттях. До міста та району підлітають ракети.

6:33 Через ймовірне вторгнення російських БПЛА у повітряний простір Польщі, закриті аеропорти Жешува, Любліна та обидва аеропорти Варшави.

6:32 Основна частина ракет пролетіла Бурштин та рухається далі у бік Стрия/Дрогобича.

6:28 Ракети на Франківщину. Курс на Бурштин. Також група ракет рухається до Вінниці.

6:24 За даними моніторингів, два російських "шахеда" підлітають до Луцька. Може бути гучно через роботу ППО.

6:22 Крилата ракета в центрі Хмельниччини, курсом на південно-західний напрямок. Увага для Тернополя. Також ракети йдуть через Житомир у північному напрямку.

6:18 Крилаті ракети на півдні Хмельниччини рухаються курсом на захід, на Тернопільщину.

6:14 Більшість крилатих ракет продовжують рух у напрямку західних областей. Ракета фіксується на сході Хмельниччини, курсом на захід. Жителів Житомира закликають перейти в укриття. Кілька ракет з Київської та Вінницької областей летять курсом на/через Житомир/Озерне, — моніторінги.

6:11 Повітряні Сили попередили, що російська крилата ракета рухається на сході Житомирщини, курсом на південь. Також крилата ракета летить в напрямку Вінниці.

6:05 Крилата ракета в напрямку Києва.

6:01 Крилаті ракети фіксуються на півночі Київщини, курсом на південно-західний напрямок. Також крилаті ракети на півночі та на півдні Вінниччини, курсом на захід — Повітряні Сили.

02:40 Повідомляється про посадку усіх літаків стратегічної авіації на аеродроми базування. Також кораблі в Чорному морі значно знизили активність та, попередньо, перейшли в порти.

02:35 Поки що без ракетних пусків з боку ворога, продовжується атака дронів, в тому числі на Польщу. Польські винищувачі сигналізують про проблеми зі зв'язком через роботу російських систем радіоелектронної боротьби — від цього постраждав щонайменше один F-35. Точно підтверджено збиття щонайменше трьох дронів РФ у польському повітряному просторі — це результат спільної роботи винищувачів України, Польщі та Нідерландів.

02:30 Підтверджено, що під час атаки на Україну російські окупанти вперше атакували дронами Польщу. Деяка кількість ударних безпілотників пішла курсом на Жешув, Варшаву, Люблін та Перемишль. У відповідь польське командування підняло винищувальну авіацію, яка почала збивати (!) російські дрони. Загалом у повітряний простір Польщі залетіло 10-20 безпілотників.

Польське повітряне командування підтвердило атаку дронів, але заявило, що атака ведеться на Україну. Нальот безпілотників безпосередньо на Польщу там вирішили не коментувати.

02:25 Станом на зараз у повітрі понад 80 російських ударних дронів. Також ворог підняв у небо з "Оленьї" та інших аеродромів щонайменше один Ту-160 та вісім Ту-95МС, з останніх два сіли на аеродромі "Енгельс-2". У морі перебуває до чотирьох кораблів-носіїв крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом в 30 ракет.

Нагадаємо, до цього у ніч на 7 вересня Росія масовано атакувала Україну дронами та ракетами. Вибухи чули в низці міст, включаючи Київ, Одесу, Кривий Ріг та інші. Також вперше було атаковано будівлю Кабінету міністрів України в Києві. Загинуло четверо людей. Загалом окупанти випустили 810 безпілотників та 13 ракет, встановивши новий антирекорд.

До цього окупанти в ніч на 3 вересня влаштували черговий масований комбінований ракетно-дроновий удар по Україні. Ворог задіяв залишки стратегічної авіації — стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160 з авіабази "Енгельс-2" у Саратовській області, а також Ту-95МС з "Оленьї" в Мурманській області, залишки Чорноморського флоту з "Калібрами" та велику кількість ударних безпілотників. Під атаки у росіян сталася НП з трьома бомбардувальниками, які вийшли з ладу та не змогли випустили ракети.