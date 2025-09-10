В Виннице есть попадание. Что известно о последствиях российской атаки (фото и видео) - обновлено

По предварительным данным, это была самая массовая атака на Украину за четыре месяца

В ходе массированной российской атаки ракетами и беспилотниками на Украину ночью и ранним утром в среду, 10 сентября прогремели взрывы в Виннице. Есть попадание в гражданские промышленные объекты.

Об этом сообщила первый заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная. Информация о пострадавших не поступала. Городской голова Винницы подтвердил атаку на областной центр.

Обновлено 9:25 Появились фото одной из локаций, атакованных РФ. Разрушения существенные.

Последствия атаки

Поврежденное здание

Над местом прилета поднимается дым

Последствия вражеского обстрела

UPD 08:45. В результате комбинированной атаки со стороны армии РФ в Винницкой области разрушены объекты гражданской промышленной инфраструктуры, произошел пожар. К сожалению, по данным ОВА, есть пострадавший, он госпитализирован в больницу. В области также повреждены около 30 жилых домов.

Местные каналы публикуют кадры дыма, поднимающегося над местом прилета. Он виден издалека.

Дым после попадания

Над городом поднялся дым

Массированная атака на Украину 10 сентября — что известно

Российские оккупанты в ночь на 10 сентября устроили очередной массированный комбинированный ракетно-дроновый удар по Украине. Враг атаковал большим количеством ударных дронов и крылатые ракеты.

По сообщениям мониторинговых групп, эта атака была самой массовой за последние четыре месяца. Активно работала ПВО Украины.

Маршрут вражеских целей 10 сентября

Взрывы звучали во Львове, Луцке, Киеве, Виннице, Ровно, Житомирщине, Хмельнитчине и Франковщине. Кроме Винницы есть прилеты в городе Волочиск Хмельницкой области.

Кроме Украины, россияне атаковали территорию соседней Польши, куда залетело немало беспилотников. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о "многочисленных нарушениях" воздушного пространства страны, по целям работали военные. Туск добавил, что проинформировал генсека НАТО Рютте о сбитых над Польшей объектах.

Как сообщал "Телеграф", до этого в ночь на 7 сентября Россия массированно атаковала Украину дронами и ракетами. Взрывы слышали в ряде городов, включая Киев, Одессу, Кривой Рог и другие. Также впервые было атаковано здание Кабинета Министров Украины в Киеве. Погибли четыре человека. Всего оккупанты выпустили 810 беспилотников и 13 ракет, установив новый антирекорд.