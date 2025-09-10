Укр

В Виннице есть попадание. Что известно о последствиях российской атаки (фото и видео) - обновлено

Елена Руденко
Винница попала под вражеский удар
Винница попала под вражеский удар. Фото Коллаж "Телеграф"

По предварительным данным, это была самая массовая атака на Украину за четыре месяца

В ходе массированной российской атаки ракетами и беспилотниками на Украину ночью и ранним утром в среду, 10 сентября прогремели взрывы в Виннице. Есть попадание в гражданские промышленные объекты.

Об этом сообщила первый заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная. Информация о пострадавших не поступала. Городской голова Винницы подтвердил атаку на областной центр.

Обновлено 9:25 Появились фото одной из локаций, атакованных РФ. Разрушения существенные.

Последствия удара по Виннице 10.09.2025
Последствия атаки
Последствия удара РФ по Виннице 10.09.2025
Поврежденное здание
Последствия удара России по Виннице 10.09.2025
Над местом прилета поднимается дым
Последствия удара по Виннице 10 сентября 2025
Последствия вражеского обстрела

UPD 08:45. В результате комбинированной атаки со стороны армии РФ в Винницкой области разрушены объекты гражданской промышленной инфраструктуры, произошел пожар. К сожалению, по данным ОВА, есть пострадавший, он госпитализирован в больницу. В области также повреждены около 30 жилых домов.

Местные каналы публикуют кадры дыма, поднимающегося над местом прилета. Он виден издалека.

Дым после попадания в Винницу
Дым после попадания
Винница дым после попадания 10 сентября
Над городом поднялся дым

Массированная атака на Украину 10 сентября — что известно

Российские оккупанты в ночь на 10 сентября устроили очередной массированный комбинированный ракетно-дроновый удар по Украине. Враг атаковал большим количеством ударных дронов и крылатые ракеты.

По сообщениям мониторинговых групп, эта атака была самой массовой за последние четыре месяца. Активно работала ПВО Украины.

Маршрут вражеских целей во время атаки 10 сентября 2025
Маршрут вражеских целей 10 сентября

Взрывы звучали во Львове, Луцке, Киеве, Виннице, Ровно, Житомирщине, Хмельнитчине и Франковщине. Кроме Винницы есть прилеты в городе Волочиск Хмельницкой области.

Кроме Украины, россияне атаковали территорию соседней Польши, куда залетело немало беспилотников. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о "многочисленных нарушениях" воздушного пространства страны, по целям работали военные. Туск добавил, что проинформировал генсека НАТО Рютте о сбитых над Польшей объектах.

Как сообщал "Телеграф", до этого в ночь на 7 сентября Россия массированно атаковала Украину дронами и ракетами. Взрывы слышали в ряде городов, включая Киев, Одессу, Кривой Рог и другие. Также впервые было атаковано здание Кабинета Министров Украины в Киеве. Погибли четыре человека. Всего оккупанты выпустили 810 беспилотников и 13 ракет, установив новый антирекорд.

