В Виннице есть попадание. Что известно о последствиях российской атаки (фото и видео) - обновлено
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 2520
По предварительным данным, это была самая массовая атака на Украину за четыре месяца
В ходе массированной российской атаки ракетами и беспилотниками на Украину ночью и ранним утром в среду, 10 сентября прогремели взрывы в Виннице. Есть попадание в гражданские промышленные объекты.
Об этом сообщила первый заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная. Информация о пострадавших не поступала. Городской голова Винницы подтвердил атаку на областной центр.
Обновлено 9:25 Появились фото одной из локаций, атакованных РФ. Разрушения существенные.
UPD 08:45. В результате комбинированной атаки со стороны армии РФ в Винницкой области разрушены объекты гражданской промышленной инфраструктуры, произошел пожар. К сожалению, по данным ОВА, есть пострадавший, он госпитализирован в больницу. В области также повреждены около 30 жилых домов.
Местные каналы публикуют кадры дыма, поднимающегося над местом прилета. Он виден издалека.
Массированная атака на Украину 10 сентября — что известно
Российские оккупанты в ночь на 10 сентября устроили очередной массированный комбинированный ракетно-дроновый удар по Украине. Враг атаковал большим количеством ударных дронов и крылатые ракеты.
По сообщениям мониторинговых групп, эта атака была самой массовой за последние четыре месяца. Активно работала ПВО Украины.
Взрывы звучали во Львове, Луцке, Киеве, Виннице, Ровно, Житомирщине, Хмельнитчине и Франковщине. Кроме Винницы есть прилеты в городе Волочиск Хмельницкой области.
Кроме Украины, россияне атаковали территорию соседней Польши, куда залетело немало беспилотников. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о "многочисленных нарушениях" воздушного пространства страны, по целям работали военные. Туск добавил, что проинформировал генсека НАТО Рютте о сбитых над Польшей объектах.
Как сообщал "Телеграф", до этого в ночь на 7 сентября Россия массированно атаковала Украину дронами и ракетами. Взрывы слышали в ряде городов, включая Киев, Одессу, Кривой Рог и другие. Также впервые было атаковано здание Кабинета Министров Украины в Киеве. Погибли четыре человека. Всего оккупанты выпустили 810 беспилотников и 13 ракет, установив новый антирекорд.